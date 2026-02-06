¡El apagón analógico es un hecho! Descubre cómo actualizar tu TV para no perderte tus programas favoritos

La transición hacia la televisión digital en el país no implica necesariamente la compra de una nueva pantalla de última generación. La ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes), mediante un comunicado en sus redes sociales, aclaró que "tu televisor no quedará obsoleto" gracias a la compatibilidad con equipos externos.

Para los usuarios con modelos antiguos, la solución consiste en adquirir un pequeño equipo adicional que permite captar la nueva señal abierta. Este dispositivo garantiza que las familias sigan disfrutando de sus programas favoritos con una calidad de imagen superior y totalmente sin costo.

Esta iniciativa busca implementar una "tecnología que conecta a todos" de manera inclusiva y sin barreras económicas. Según el ente regulador, el cambio es más fácil de lo que parece y asegura la continuidad del servicio gratuito en todo el territorio nacional.

Foto: Redes Sociales ATT.

