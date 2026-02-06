TEMAS DE HOY:
Parricidio Caso sparring Menor en coma

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¡El apagón analógico es un hecho! Descubre cómo actualizar tu TV para no perderte tus programas favoritos

La ATT confirma que los televisores antiguos seguirán vigentes con un equipo básico.

Ximena Rodriguez

05/02/2026 20:38

Foto: Freepik.

Escuchar esta nota

La transición hacia la televisión digital en el país no implica necesariamente la compra de una nueva pantalla de última generación. La ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes), mediante un comunicado en sus redes sociales, aclaró que "tu televisor no quedará obsoleto" gracias a la compatibilidad con equipos externos.

Para los usuarios con modelos antiguos, la solución consiste en adquirir un pequeño equipo adicional que permite captar la nueva señal abierta. Este dispositivo garantiza que las familias sigan disfrutando de sus programas favoritos con una calidad de imagen superior y totalmente sin costo.

Esta iniciativa busca implementar una "tecnología que conecta a todos" de manera inclusiva y sin barreras económicas. Según el ente regulador, el cambio es más fácil de lo que parece y asegura la continuidad del servicio gratuito en todo el territorio nacional.

Foto: Redes Sociales ATT.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD