Cuatro bolivianos capturados en Brasil con 65 kilos de drogas provenientes de San Matías

Un operativo del Grupo Especial de Frontera (Gefron) dio un duro golpe al narcotráfico en la carretera BR-070, tramo que conecta el municipio boliviano de San Matías con la ciudad brasileña de Cáceres. Durante la intervención, los agentes interceptaron dos vehículos que transportaban droga de manera ilegal.

El primer vehículo, una vagoneta, fue encontrado con 49 tabletas de pasta base de cocaína, equivalentes a aproximadamente 50 kilos. En el segundo motorizado, una vagoneta, los agentes hallaron 15 paquetes de marihuana ocultos en el interior.

Ambos vehículos eran ocupados por dos parejas de ciudadanos bolivianos que habían salido de San Matías. Los cuatro fueron detenidos y trasladados a Cáceres, donde permanecen a la espera de su audiencia cautelar según la legislación brasileña.

El operativo del Gefron refuerza los controles fronterizos y evidencia los esfuerzos conjuntos de las autoridades brasileñas para frenar el tráfico internacional de drogas que atraviesa la región. Los vehículos y la droga incautada fueron puestos bajo custodia oficial.

