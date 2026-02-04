Un episodio de extrema gravedad se vivió a bordo de un colectivo de la línea 113, que une Barrancas de Belgrano con San Justo, cuando el conductor abandonó el volante en pleno recorrido para pelearse a golpes con un pasajero.

La escena, registrada por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, se viralizó en las últimas horas y generó fuerte preocupación por el riesgo al que fueron expuestos los pasajeros y terceros.

Según se observa en los videos, una discusión dentro de la unidad escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física en el pasillo del colectivo. En medio del enfrentamiento, el chofer soltó por completo la conducción mientras el vehículo continuaba en movimiento.

Las imágenes muestran al colectivo avanzando sin control, cruzando un semáforo en rojo y realizando maniobras erráticas. La unidad terminó frenándose varios metros más adelante, cruzada de carril y sin que nadie estuviera al volante durante varios segundos.

La situación provocó pánico entre los pasajeros. Algunos de ellos decidieron bajar del vehículo de manera apresurada apenas este redujo la velocidad, temiendo que la situación terminara en un choque o un vuelco.

Despido y versiones cruzadas

Tras la difusión de los videos, la empresa de transporte actuó con rapidez y comunicó el despido “inmediato e irrevocable” del conductor involucrado. De acuerdo con fuentes vinculadas a la compañía, no sería la primera vez que el chofer presentaba actitudes agresivas durante el servicio.

Por su parte, el conductor intentó justificar su accionar a través de un audio que envió a compañeros de trabajo.

“Me defendí, la medida es injusta”, expresó, al sostener que reaccionó ante una agresión previa. Sin embargo, desde la empresa remarcaron que abandonar la conducción de un vehículo en servicio constituye una falta gravísima.

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre el estado de salud del pasajero que participó de la pelea. Tampoco se confirmó si se iniciaron actuaciones judiciales por el episodio, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play