Una tarde que debía ser rutinaria terminó en horror en la localidad de Itapevi, en la región metropolitana de San Pablo, Brasil. Théo Henrique Araujo Brilhante, un niño de apenas 4 años, perdió la vida tras ser sepultado por el derrumbe de un muro de hormigón mientras caminaba de la mano de su padre.

Las cámaras de seguridad del barrio Jardim Julieta captaron el estremecedor momento. En las imágenes se observa cómo el niño y su padre, Jailson Araujo De Jesus, transitaban frente a una fábrica de losas cuando, sin previo aviso, la pared de bloques colapsó directamente sobre ellos.

Una cadena de negligencias

La investigación policial reveló que el desastre no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una grave imprudencia. El dueño de la fábrica, identificado como Josemar Messias dos Santos Dantas (37), se encontraba operando una pala cargadora de ruedas dentro del predio.

Según el informe oficial, Dantas no contaba con la licencia ni la capacitación necesaria para manejar dicho vehículo. Al realizar una maniobra errónea, la máquina golpeó unos puntales de madera fijados al suelo, lo que generó un efecto dominó que desestabilizó la estructura y provocó la caída del muro hacia la calle.

Un empleado del lugar, que confesó trabajar en condiciones de informalidad ("en negro") desde hace dos años, confirmó a las autoridades que su jefe estaba al mando del tractor en el momento del impacto.

El desesperado intento de rescate

Tras el colapso, el padre del menor, quien sufrió heridas leves y logró esquivar por poco una señal de tránsito que también cayó, intentó remover los escombros con sus propias manos ayudado por vecinos que corrieron al lugar.

Aunque los servicios de emergencia (SAMU) trasladaron a Théo rápidamente al Hospital General de Itapevi, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después debido a un traumatismo craneal severo.

"Entré en casa y hay un vacío inmenso. Era un niño alegre, con brillo en los ojos; solo con tocarlo sentías paz", declaró Jailson a la prensa local, visiblemente quebrado por el dolor.

Dantas fue detenido en el lugar y acusado de homicidio culposo (sin intención de matar), agravado por la inobservancia de normas técnicas profesionales, y lesiones corporales contra el padre del niño.

A pesar de la gravedad de los cargos y de que el empresario se negó a declarar ante la policía, la Justicia brasileña le otorgó la libertad provisoria tras una audiencia de custodia. El acusado deberá presentarse ante el juzgado cada dos meses y mantener su domicilio actualizado mientras continúa el proceso.

