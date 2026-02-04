La Casa Blanca dice que "es irónico" que Bad Bunny y otros artistas critiquen al ICE

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a artistas como Bad Bunny por cuestionar al ICE durante los Grammy, calificando de “irónico” que celebridades con seguridad privada “demonicen” a las fuerzas del orden.
04/02/2026 9:05
Escuchar esta nota
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra artistas como el puertorriqueño Bad Bunny por sus críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la gala de los premios Grammy, y calificó como "irónico" el intento de "demonizar" a los agentes federales.
Durante su discurso en la ceremonia de los Grammy del pasado domingo, cuando ganó el premio a mejor álbum de música urbana, Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, condenó las acciones del ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Por su parte, Leavitt criticó que famosos de Hollywood guardaran silencio y no criticaran en su momento las medidas migratorias que llevó a cabo el expresidente Joe Biden (2021-2025), que a su juicio permitieron una 'invasión de las fronteras del país", pero que sí carguen ahora contra los agentes del ICE.
"Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite", dijo la portavoz, "pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo".
Varios asistentes a los premios posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba 'ICE Out' ('Fuera ICE').
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00