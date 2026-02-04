Óscar Vargas plantea un referéndum para licitar las rutas del transporte

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por Seguridad, Orden y Libertad (SOL), Óscar Vargas, anunció que, de llegar al gobierno municipal, impulsará la licitación del cobro de impuestos y promoverá una consulta popular para que la ciudadanía decida, mediante referéndum, la licitación del sistema de transporte público.

Vargas explicó que su propuesta de tercerizar el cobro de impuestos busca mejorar la recaudación municipal y generar mayor confianza financiera, con el objetivo de acceder a créditos internacionales o recursos del Gobierno central para la ejecución de obras de impacto.

“Yo voy a licitar el cobro de impuestos, lo vamos a tercerizar. Eso nos va a permitir generar niveles de confianza para buscar créditos internacionales o del mismo Gobierno central. Necesitamos metas de recaudación que nos permitan acceder a nuevos créditos para ejecutar obras”, afirmó.

En relación con los servicios básicos, el candidato de SOL señaló que su propuesta de distritalización se basará en la planificación participativa, recogiendo las demandas vecinales. Además, anunció que su carta orgánica municipal será sometida a un referéndum a mitad de su gestión, prevista para 2028.

Asimismo, Vargas indicó que se consultará a la población si está de acuerdo con la elección directa de los subalcaldes y con la licitación de las rutas del transporte público en la capital cruceña.

“Eso nos va a dar el soporte político que necesita la autoridad para ejecutar un plan sin la intervención chantajista de los transportistas. Santa Cruz está secuestrada por los gremios; vamos a trabajar con los transportistas, pero debemos pensar en el transportado”, sostuvo.

Finalmente, señaló que otro de los temas que será puesto a consideración de la ciudadanía mediante voto popular es la entrega de títulos de propiedad a las personas que cuentan con puestos en los mercados municipales.

