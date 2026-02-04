La Paz: choferes se declaran en emergencia por la calidad de la gasolina y piden resarcimiento

Los choferes del transporte público de las ciudades de La Paz y El Alto se declararon este miércoles en estado de emergencia debido a la presunta mala calidad del combustible, por lo que exigieron al Gobierno nacional el resarcimiento por los daños que estarían sufriendo sus vehículos.

La posición fue expresada por Limber Tancara, secretario ejecutivo del Transporte Libre, quien afirmó que existen más de 300 unidades afectadas, situación que motivó la movilización del sector.

“Ayer (martes) el ministro de Hidrocarburos estableció que se debe mezclar con menos etanol. Eso significa que antes se estaba mezclando con más cantidad. Lo que pide la base es el resarcimiento de los daños, pero lamentablemente el Gobierno no se quiere hacer responsable”, señaló el dirigente.

Acompañado por un grupo de transportistas, Tancara se trasladó hasta las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde presentaron muestras del combustible observado para formalizar su reclamo.

Como medida de protesta, los choferes procedieron a bloquear la intersección de las calles Campos y 20 de Octubre, en el centro de la ciudad de La Paz.

El dirigente sostuvo que, tras el incremento del precio de los carburantes y la eliminación de la subvención, el combustible debería comercializarse con mejores estándares de calidad.

“Se sube la gasolina, ya no hay subvención, pero nos traen un combustible que está arruinando nuestros motores. Esto no solo ocurre aquí, está pasando en todos los departamentos”, denunció.

El sector advirtió que las medidas podrían ampliarse a nivel nacional si no reciben una respuesta concreta por parte de las autoridades.

