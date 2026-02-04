TEMAS DE HOY:
Taxista desaparecido Caso maletas Accidente El Alto

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Anuncian cierre temporal del ingreso a Chile por Pisiga–Colchane este 4 de febrero

La Aduana Nacional informó a los operadores de comercio exterior, viajeros y a la población en general que el Complejo Fronterizo Colchane, en la frontera Pisiga–Colchane, cerrará temporalmente el ingreso a Chile desde Bolivia este miércoles 4 de febrero de 2026, entre las 11:00 y las 18:00 horas (hora boliviana).

Juan Marcelo Gonzáles

04/02/2026 0:05

Foto: Frontera Bolivia Chile
La Paz

Escuchar esta nota

La Aduana Nacional informó a los operadores de comercio exterior, viajeros y a la población en general que el Complejo Fronterizo Colchane, en la frontera Pisiga–Colchane, cerrará temporalmente el ingreso a Chile desde Bolivia este miércoles 4 de febrero de 2026, entre las 11:00 y las 18:00 horas (hora boliviana).

La medida responde a un comunicado oficial de la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal de Chile, que anunció la realización de trabajos de mejora en el recinto fronterizo, los cuales implican restricciones operativas con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y del personal.

Ante esta situación, la Aduana Nacional recomendó a los operadores de comercio exterior, transportistas, viajeros y al público en general tomar las previsiones necesarias y reprogramar sus desplazamientos, a fin de evitar retrasos o contratiempos.

Finalmente, la institución ratificó su compromiso con la facilitación y agilización del comercio exterior, destacando el trabajo coordinado con las autoridades de países vecinos para garantizar un tránsito fronterizo seguro y ordenado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD