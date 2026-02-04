Anuncian cierre temporal del ingreso a Chile por Pisiga–Colchane este 4 de febrero

La Aduana Nacional informó a los operadores de comercio exterior, viajeros y a la población en general que el Complejo Fronterizo Colchane, en la frontera Pisiga–Colchane, cerrará temporalmente el ingreso a Chile desde Bolivia este miércoles 4 de febrero de 2026, entre las 11:00 y las 18:00 horas (hora boliviana).

La medida responde a un comunicado oficial de la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal de Chile, que anunció la realización de trabajos de mejora en el recinto fronterizo, los cuales implican restricciones operativas con el objetivo de resguardar la seguridad de los usuarios y del personal.

Ante esta situación, la Aduana Nacional recomendó a los operadores de comercio exterior, transportistas, viajeros y al público en general tomar las previsiones necesarias y reprogramar sus desplazamientos, a fin de evitar retrasos o contratiempos.

Finalmente, la institución ratificó su compromiso con la facilitación y agilización del comercio exterior, destacando el trabajo coordinado con las autoridades de países vecinos para garantizar un tránsito fronterizo seguro y ordenado.

