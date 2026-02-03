TEMAS DE HOY:
Nabor López secuestro

Comunidad

Padres rechazan a profesora y suspenden clases en Cochabamba

La comunidad educativa exige a la DDE revocar la designación de una profesora que, según denuncian, estaría involucrada en procesos administrativos previos.

Cristina Cotari

03/02/2026 12:00

La protesta de padres de familia. Foto: Red Uno
Cochabamba

Padres de familia de una unidad educativa ubicada en la zona de Sivingani, al sur de la ciudad de Cochabamba, determinaron suspender las clases en los niveles primario y secundario como medida de protesta ante el rechazo al ingreso de una profesora por permuta.

Una madre de familia explicó que los padres se sienten molestos y preocupados tras conocer que una maestra con presuntos procesos administrativos fue asignada a la unidad educativa mediante una permuta.

“Nos sentimos molestos porque ya tenemos una maestra con ese mismo perfil. No queremos que venga esta profesora a nuestra unidad educativa”, dijo.

Según los padres, no se llegó a ningún acuerdo, pese a que solicitaron que la docente no sea asignada al establecimiento a la Dirección Departamental de Educación (DDE). Aseguran que la profesora aún no se incorporó, pero advirtieron que no será bien recibida por la comunidad educativa porque además tendría antecedentes de presuntos actos de discriminación.

Los movilizados recordaron un antecedente ocurrido hace aproximadamente tres años, cuando otra docente llegó por permuta con similar situación.

“Nosotros no estamos pasando clases. Los estudiantes del nivel secundario en la mañana ni del nivel primario en la tarde están asistiendo. Esto va a continuar hasta que nos den una solución”, afirmó otra madre.

Los padres indicaron que acudieron a la DDE, pero aseguran que no recibieron una respuesta favorable, por lo que en asamblea decidieron no enviar a sus hijos al colegio hasta que se atienda su demanda.

Desde la DDE,  las autoridades educativas no se pronunciaron oficialmente sobre el caso, pero se prevé que en  próximas horas se convoque a una conferencia para informar sobre el tema. 
 

