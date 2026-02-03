TEMAS DE HOY:
Graves inundaciones afectan a la localidad de Abapó en Santa Cruz

Las intensas lluvias convirtieron la localidad en un río, dejando cultivos bajo el agua y obligando a las familias a pedir ayuda y que se declare la zona en emergencia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/02/2026 22:28

Foto: Abapo Paraíso Del Río Grande o Guapay
Santa Cruz, Bolivia

El municipio de Abapó, en Santa Cruz, enfrenta serias inundaciones debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Las precipitaciones han transformado la zona en un verdadero río, poniendo en riesgo la seguridad de las familias que habitan la región.

Los habitantes de la comunidad se encuentran en alerta y han solicitado apoyo urgente a las autoridades. Señalan que gran parte de sus cultivos quedaron bajo el agua, lo que amenaza su sustento y economía familiar. Ante esta situación, piden que el área sea declarada zona de desastre para recibir asistencia inmediata.

Organismos de socorro y la población están coordinando acciones de emergencia, mientras se espera la intervención de las autoridades departamentales y nacionales para brindar ayuda y mitigar los daños provocados por las lluvias.

Las familias afectadas continúan en vigilancia ante el posible aumento del nivel de agua.

 

