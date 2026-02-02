Perú da luz verde a la extradición de ‘Pequeño J’ por triple crimen en Argentina

El Estado peruano, mediante una resolución firmada por el presidente José Jerí y su gabinete, autorizó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias 'Pequeño J'. El joven es el principal sospechoso del asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), un triple crimen que sacudió al sur del conurbano bonaerense, en Argentina.

Una captura de película y el rechazo de cargos

Valverde fue capturado a finales de septiembre de 2025 en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, mientras intentaba fugarse hacia el norte de Perú oculto en un camión de transporte de pescado. El rastreo de su teléfono celular, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Bonaerense e Interpol, fue clave para su detención.

A pesar de las pruebas, el acusado ha negado rotundamente su participación. "Me están echando la culpa nada más. No matamos a nadie", declaró ante las cámaras durante su traslado. Sin embargo, la justicia argentina sostiene que el crimen fue cometido con ensañamiento, alevosía y premeditación, bajo un contexto de violencia de género.

El trasfondo: Narcotráfico y tortura

La investigación vincula a 'Pequeño J' con una organización narco transnacional que operaba en la conocida Villa 1-11-14 y en Florencio Varela. Aunque inicialmente se le señaló como el líder, las indagaciones sugieren que respondía a las órdenes de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias 'Señor J', presunto autor intelectual del triple asesinato.

Un detalle que agravó la consternación pública fue la sospecha de que el feminicidio fue transmitido a través de un grupo cerrado de una red social, evidenciando la crueldad de la banda criminal.

La entrega de 'Pequeño J' forma parte de un paquete de 10 solicitudes de extradición aprobadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú para combatir el crimen organizado.

"El Estado peruano reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten a la justicia, sin importar las fronteras", señaló el Ministerio de Justicia.

Próximos pasos

La extradición de Valverde Victoriano se ejecutará una vez que las autoridades peruanas confirmen que no tiene procesos pendientes ni sentencias en su país de origen. De estar libre de cargos en Perú, será trasladado a Buenos Aires para ser procesado por homicidio calificado y violencia de género.

