“Nunca me dejé humillar”: Revelan audio de ‘Pequeño J’ hablando con su novia tras el triple crimen

Un audio de apenas 49 segundos puso voz, por primera vez, al joven narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

En la grabación, difundida tras su captura en Perú y su inminente extradición a la Argentina, se escucha a Valverde hablar con una de sus parejas desde la clandestinidad, en un tono íntimo pero cargado de frustración y orgullo.

“Me tengo que dejar humillar y yo nunca me he dejado humillar por nadie”, afirma con enojo, relatando su situación de fuga y la imposibilidad de volver a su casa. Según los investigadores, el mensaje fue grabado entre el 26 y el 29 de septiembre, cuando el acusado ya sabía que la policía bonaerense lo buscaba intensamente.

El joven, de 20 años, asegura en el diálogo que se encontraba “en lugares lejos” y que vivía “corrido” tras la presión policial. También relató que fue víctima de extorsiones: “Y en el tombo, pum, llegan los tíos, me cobran, me quitan mi plata y se van”, señaló.

A pesar de la gravedad de su situación, Valverde intentó transmitir tranquilidad a su pareja: “Te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, pero no te quiero ver estresada, ni triste, ni nada”, le dijo, en un intento de mostrarse protector.

El audio, al que tuvo acceso el diario Clarín, se suma como una prueba clave en la investigación que lo señala como pieza central en el brutal crimen de tres jóvenes argentinas. Hoy, mientras espera el trámite de extradición, “Pequeño J” enfrenta la justicia con la misma voz que, desde la clandestinidad, reveló su desesperación y su rechazo a sentirse derrotado.

A continuación, el audio completo:

