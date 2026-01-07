Sin combustible y con 350 km/h: así funcionará el tren más veloz de Sudamérica

Funcionará con energía 100% eléctrica, tracción distribuida y sistemas de seguridad de última generación. El Tren de Alta Velocidad (TAV) promete unir Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en menos de dos horas y marcar un antes y un después en el transporte sudamericano.
06/01/2026 23:39
El proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) que conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas posicionará a Brasil como líder ferroviario en Sudamérica. Con trenes eléctricos capaces de alcanzar hasta 350 km/h, el sistema estará inspirado en modelos de Japón y Europa, como el Shinkansen y el TGV.
Uno de los pilares del proyecto es la tracción distribuida, una tecnología que reparte los motores a lo largo de varios vagones. Esto mejora la estabilidad, reduce el desgaste de la vía y optimiza el consumo energético, permitiendo viajes más rápidos y seguros.
El TAV funcionará con energía 100% eléctrica, alimentado por catenarias de alta tensión, lo que reducirá emisiones y ofrecerá una alternativa sustentable al transporte aéreo y carretero.
La infraestructura incluirá túneles y viaductos para mantener trayectos rectos y estables, mientras que avanzados sistemas de monitoreo en tiempo real y control automático garantizarán la seguridad, eliminando cruces a nivel y minimizando riesgos.
Con una inversión estimada de hasta 20.000 millones de dólares, Brasil apunta a iniciar obras en 2027 y poner en marcha el tren a comienzos de 2032, marcando un salto tecnológico sin precedentes en la región.
