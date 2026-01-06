Un trabajador muerto y otro herido tras explosión en fábrica de explosivos en Cochabamba

Una explosión registrada en una fábrica de explosivos en Cochabamba dejó como saldo un trabajador fallecido y otro herido, según confirmaron dirigentes sindicales y el Ministerio Público. El siniestro ocurrió el domingo, cuando ambos operarios se encontraban en uno de los ambientes de secado de pólvora de la empresa Fanexa, ubicada en el municipio de Santivañez.

El dirigente del sindicato de trabajadores de Fanexa, Hilarión Flores, confirmó el deceso de uno de los empleados e informó que una segunda persona resultó con quemaduras de menor gravedad.

Flores señaló que la víctima fatal era trabajador nuevo en el área, y que hasta el momento se desconocen las causas exactas que provocaron la explosión.

“La explosión, ocurrida el domingo por la mañana, se registró en el área de secado de pólvora. Hasta donde tengo conocimiento, el fallecido era un trabajador nuevo. Tenía contratos temporales, pero desconozco desde hace cuánto tiempo estaba trabajando”, declaró ante los medios de prensa.

El dirigente sindical también denunció presuntas irregularidades en los manejos internos de la empresa, atribuidas —según dijo— a malas decisiones administrativas y a personal que no conocería a profundidad los procesos operativos de la fábrica.

Agregó que este martes la familia del trabajador fallecido decidió velar sus restos, mientras se aguarda el avance de las investigaciones.

Por su parte, la Fiscalía Departamental de Cochabamba informó que inicialmente el hecho dejó dos personas heridas, pero horas después se confirmó el fallecimiento de una de ellas debido a la gravedad de las lesiones.

El Ministerio Público inició una investigación de oficio, debido a que el incidente no habría sido reportado de manera inmediata a las autoridades competentes, lo que podría derivar en responsabilidades penales y administrativas.

Las causas del siniestro continúan bajo investigación.

Mira la programación en Red Uno Play