TEMAS DE HOY:
Código de Tránsito Feminicidio Narcotráfico

24ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Niña atacada por un perro en Quillacollo fue sometida a cirugía reconstructiva

La menor de 11 años sufrió un desgarre severo en la pierna derecha y recibió plastia reconstructiva, además de vacunas y suero antirrábico. Su estado es estable.

Cristina Cotari

24/02/2026 14:56

Menor atacada por can está estable tras cirugía en Cochabamba. Captura de imagen
Cochabamba

Escuchar esta nota

La niña de 11 años que fue mordida por un perro en la zona de Marquina, en el municipio de Quillacollo, fue sometida a una cirugía reconstructiva en su pierna derecha, informó la directora del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, Cinthia Claros.

Mencionó que la menor sufrió un desgarre importante de los músculos gemelos de la pierna y recibió plastia reconstructiva, además de vacunas y suero antirrábico.

Dijo que actualmente la niña se encuentra estable, aunque los médicos señalan que las secuelas psicológicas y el miedo podrían ser duraderas.

Por su parte, el responsable de Zoonosis de Quillacollo, Roberto Sánchez, señaló que el perro está bajo observación y de momento  no presenta comportamiento agresivo y se alimenta  normalmente.

Sin embargo, explicó que el  animal no contaba con el carnet de vacunas vigente debido a que su última inmunización registrada fue el 14 de marzo de 2024.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener las vacunas al día y de supervisar a las mascotas para prevenir ataques y riesgos de rabia.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD