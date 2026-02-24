Niña atacada por un perro en Quillacollo fue sometida a cirugía reconstructiva

La niña de 11 años que fue mordida por un perro en la zona de Marquina, en el municipio de Quillacollo, fue sometida a una cirugía reconstructiva en su pierna derecha, informó la directora del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, Cinthia Claros.

Mencionó que la menor sufrió un desgarre importante de los músculos gemelos de la pierna y recibió plastia reconstructiva, además de vacunas y suero antirrábico.

Dijo que actualmente la niña se encuentra estable, aunque los médicos señalan que las secuelas psicológicas y el miedo podrían ser duraderas.

Por su parte, el responsable de Zoonosis de Quillacollo, Roberto Sánchez, señaló que el perro está bajo observación y de momento no presenta comportamiento agresivo y se alimenta normalmente.

Sin embargo, explicó que el animal no contaba con el carnet de vacunas vigente debido a que su última inmunización registrada fue el 14 de marzo de 2024.

Las autoridades recordaron la importancia de mantener las vacunas al día y de supervisar a las mascotas para prevenir ataques y riesgos de rabia.



