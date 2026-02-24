Unifranz avanza hacia ensayos clínicos internacionales y fortalece la investigación en salud en Bolivia

Bolivia se consolida como un punto estratégico para la investigación científica internacional. El avance de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) hacia la etapa de ensayos clínicos internacionales a gran escala, marca un hito para el país. Su rol, como actor clave del NIHR Latam en Bolivia fortalece la investigación científica en salud, tiene el objetivo de mejorar el abordaje de las enfermedades crónicas y potenciar la salud mental en América Latina.

Lucía Alvarado, coordinadora nacional de investigación de Unifranz, destaca que el proceso ha pasado de la planificación a los resultados concretos. “Lo que hemos hecho como centro en esta segunda edición ha sido ver resultados tangibles. Inicialmente estábamos trazando el camino en la anterior reunión y ahora podemos ver concretamente resultados de lo que se ha obtenido”, explica.

A dos años del inicio del proyecto NIHR Latam, Unifranz da el salto de los estudios piloto a los ensayos clínicos internacionales, una de las etapas más exigentes y relevantes en la generación de evidencia científica de alto nivel.

Estos avances incluyen los estudios piloto desarrollados en cada país que conforman el proyecto (Reino Unido, Colombia, Bolivia y Guatemala) así como los logros de los investigadores en formación y el inicio de los ensayos clínicos a gran escala.

“Vivimos uno de los hitos más importantes, el paso de los estudios piloto a la fase de ensayos clínicos a gran escala, que se desarrollarán en Bolivia, Colombia y Guatemala. Estos estudios permitirán validar las investigaciones con el máximo rigor científico”, afirma Alvarado.

Este proceso representa la maduración de un proyecto que articula ciencia, formación académica y trabajo con comunidades, y que busca generar soluciones en salud con impacto real, validadas bajo los más altos estándares científicos y con una mirada profundamente latinoamericana.

Este avance forma parte del trabajo del Centro NIHR Latam, una iniciativa impulsada por la Queen Mary University of London y financiada por el National Institute for Health and Care Research, que reúne a universidades de Bolivia, Colombia y Guatemala con el objetivo de transformar la atención de enfermedades crónicas y la salud mental en América Latina.

Además, la académica subraya que los ensayos clínicos representan uno de los niveles más altos de evidencia científica.

“Hemos visto los resultados de trabajos de tesis concluidos. Para nosotros poder ver el resultado de esta formación de personas en las cuales el centro está invirtiendo de una forma muy fuerte, ha sido una gran alegría”, añade la académica.

La evaluación de estos avances se realizó recientemente durante una reunión internacional del Centro NIHR Latam, en la que más de 50 investigadores de Reino Unido y América Latina analizaron resultados en investigación, formación y pruebas piloto.

Para Renata Peppi, gerente general del Centro NIHR Latam, esta nueva etapa implica también mayores desafíos. “La parte más compleja ahora para nosotros es que estamos para empezar nuestros estudios de laboratorio autorizados que son muy largos, con mucha gente involucrada en las comunidades”, señala, y enfatiza que esto se logró a solo dos años de trabajo.

Otro eje clave del proyecto es el trabajo directo con las comunidades. Adriana Buitrago, coordinadora del Centro NIHR Latam en Colombia, remarca el cambio de enfoque que esto representa. “Nos permite identificar mecanismos, procesos y rutas particulares”, explica la académica.

También subraya que tradicionalmente realizan investigaciones con protocolos de observación como investigadores, sin embargo: “cambia al escuchar a las comunidades sobre sus necesidades, dudas o problemas de salud” explica Buitrago.

En Bolivia, este enfoque se traduce en iniciativas que integran cultura, identidad y salud, además de un trabajo articulado con autoridades sanitarias y redes de atención.

Paralelamente, Unifranz impulsa la formación de una nueva generación de investigadores mediante maestrías y doctorados en áreas como epidemiología clínica, bioestadística y ciencia de datos, en colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. A ello se suma la alianza regional con la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que refuerza el carácter latinoamericano del centro.

Con ensayos clínicos en marcha, estándares internacionales en ética e investigación y una estrecha relación con las comunidades, Unifranz consolida su rol como pieza clave del NIHR Latam en Bolivia.

Este avance no solo representa un logro académico, sino también una apuesta estratégica por construir ciencia desde América Latina, con impacto directo en la salud y el bienestar de la población.

