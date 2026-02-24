¿Tu Smart TV no se conecta a internet? Soluciónalo en pocos pasos

En muchos hogares, perder la conexión a internet en la Smart TV puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente cuando se quiere acceder a plataformas de streaming, aplicaciones o contenidos en línea.

Aunque a veces parece un problema técnico complejo, en la mayoría de los casos tiene solución sencilla.

1. Revisa la intensidad de la señal WiFi

Una de las causas más frecuentes es que la señal no llega con suficiente fuerza al televisor.

Esto puede deberse a:

Distancia excesiva entre el router y la TV

Paredes gruesas

Muebles grandes

Ubicación en otra planta de la vivienda

Prueba rápida: acerca temporalmente el televisor al router.

Si la conexión mejora, el problema es la cobertura.

Solución: instalar un repetidor WiFi, un sistema Mesh o reubicar el router en una zona más central.

2. Evita interferencias de otros dispositivos

Algunos electrodomésticos pueden afectar la estabilidad de la red, como:

Microondas

Teléfonos inalámbricos

Dispositivos con radiofrecuencia

Si la conexión mejora al mover el router o el televisor, es probable que exista interferencia electromagnética.

Consejo: mantén el router alejado de estos aparatos.

3. La red puede estar saturada

Si varios dispositivos están conectados al mismo tiempo —celulares, tablets, computadoras, consolas— el ancho de banda se divide y la Smart TV puede quedar sin suficiente velocidad.

Solución inmediata:

Desconecta temporalmente dispositivos que no estés usando.

Prioriza la TV desde la configuración del router (QoS).

Esto es especialmente útil en hogares con muchos usuarios conectados simultáneamente.

4. Verifica el cable Ethernet

Si usas conexión por cable, el problema puede estar en el propio cable.

Cómo comprobarlo:

Conecta el cable a otro dispositivo (laptop o consola).

Si tampoco recibe señal, el cable está dañado.

Si funciona, revisa el puerto Ethernet del televisor o su configuración.

En algunos casos, cambiar la configuración de IP de manual a automática puede resolver el problema sin asistencia técnica.

Antes de llamar al técnico

La mayoría de los problemas de conexión en una Smart TV están relacionados con señal débil, interferencias o saturación de red.

Con estas verificaciones básicas, es posible solucionar la incidencia en pocos minutos y evitar gastos innecesarios.

Mira la programación en Red Uno Play