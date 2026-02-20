Elon Musk quiere instalar una catapulta en la Luna para lanzar satélites

El empresario Elon Musk volvió a sacudir el mundo tecnológico con una propuesta que parece salida de la ciencia ficción: instalar una catapulta en la Luna para lanzar satélites hacia el espacio profundo.

La iniciativa surge tras la reciente adquisición de xAI por parte de SpaceX, movimiento que refuerza su apuesta por la inteligencia artificial. Según explicó el magnate, el objetivo es desplegar satélites que funcionen como centros de datos en órbita, capaces de abastecer la creciente demanda computacional de los sistemas de IA en la Tierra.

¿Por qué lanzar desde la Luna?

En una reunión con trabajadores de xAI, Musk detalló que el plan inicial contempla lanzar satélites desde la Tierra, pero que a largo plazo los cohetes Starship permitirán trasladar operaciones a la superficie lunar.

“Starship podrá llevar cantidades masivas de carga a la Luna. Una vez allí, será posible establecer una presencia permanente para actividades científicas y de producción”, afirmó.

Desde ese escenario, se podrían instalar impulsores de masa —una suerte de catapultas electromagnéticas— para enviar satélites al espacio con menor consumo energético que desde la Tierra, aprovechando la baja gravedad lunar.

La idea no es completamente nueva. En 1974, el físico Gerard O’Neill, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ya había propuesto un sistema similar para impulsar cargas desde la Luna.

El problema ambiental de la IA

El trasfondo del proyecto es el impacto ambiental de la inteligencia artificial. El auge de estos sistemas incrementó de forma exponencial la demanda energética de los grandes centros de datos.

Según el Instituto de Estudios Ambientales y Energéticos, algunos data centers pueden consumir hasta 18,9 millones de litros de agua por día para refrigeración, una cifra comparable al consumo diario de una ciudad de 50.000 habitantes.

“La demanda mundial de electricidad para IA simplemente no puede satisfacerse con soluciones terrestres”, sostuvo Musk, quien considera que trasladar infraestructuras de alto consumo al espacio es “la única solución lógica”.

Más satélites en camino

Recientemente, SpaceX solicitó autorización en Estados Unidos para lanzar hasta 1.000 satélites dedicados a inteligencia artificial, aunque especialistas advierten que el volumen podría resultar poco viable en esta etapa.

Mientras tanto, investigadores de la Universidad de Pensilvania también analizan propuestas similares: centros de datos orbitales alimentados con energía solar y diseñados como redes modulares escalables.

La pregunta ya no es si la computación llegará al espacio, sino cuándo. Y, como suele ocurrir, Elon Musk quiere ser quien marque el primer paso.

Mira la programación en Red Uno Play