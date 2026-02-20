Video viral: chofer impide que jóvenes 'therians' suban a transporte público

El fenómeno de los llamados “therians” continúa generando controversia en redes sociales. Esta vez, un video grabado en Nuevo León se volvió viral tras mostrar cómo un conductor de transporte público impidió que un grupo de jóvenes abordara la unidad.

Las imágenes, difundidas inicialmente en TikTok e Instagram, y posteriormente en X, muestran a tres personas utilizando máscaras de zorro, tigre y lobo. En el clip se los observa desplazándose en cuatro extremidades mientras esperan en una parada junto a otros pasajeros.

Cuando llega el momento de abordar, el conductor cierra las puertas frente a ellos, impidiendo su ingreso. Segundos después, vuelve a abrir la puerta para permitir el ascenso de otro usuario y, antes de retirarse, lanza un comentario molesto hacia los jóvenes.

Según se escucha en la grabación, el chofer les gritó una advertencia relacionada con el riesgo de accidentes si continúan comportándose de esa manera en la vía pública, frase que quedó registrada en el video.

Opiniones divididas

La grabación acumula miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios consideran que se trata de un acto de discriminación y defienden el derecho de los jóvenes a expresarse libremente, otros argumentan que el comportamiento podría representar un riesgo en espacios públicos y en el transporte motorizado.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la convivencia en espacios públicos y las normas de seguridad.

Mira la programación en Red Uno Play