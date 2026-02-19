De Sexy Boys a Therian Boys: el grupo boliviano se suma a la moda viral

La fiebre therian ya no solo invade parques y redes sociales: ahora también tiene banda sonora.

El grupo juvenil conocido como Sexy Boys decidió subirse a la ola viral y transformarse en los “Therian Boys”. Con máscaras, pelucas y mucha actitud, lanzaron una canción que rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas.

En esta nueva etapa, el grupo —que ahora suma a una joven entre sus integrantes— interpreta un tema cargado de humor y referencias animales.

“Yo soy sexy lobo, yo soy sapito celestial, yo soy la sexy abejita y yo soy la auténtica llamita”, cantan en su presentación, desatando risas y comentarios en redes.

¿Qué son los therians?

El término therian proviene de therianthrope, una palabra en inglés que describe a personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano.

No implica que crean ser físicamente un animal, sino que sienten una fuerte conexión interna con una especie específica.

Esta identidad puede manifestarse a través de:

Uso de máscaras o accesorios con rasgos animales

Movimientos corporales que imitan conductas de ciertos animales

Creación de contenido digital adoptando ese rol

Lo que comenzó como una tendencia en redes ahora se convirtió en fenómeno cultural y fuente inagotable de memes, parodias y canciones.

Y si algo dejó claro internet, es que cuando una moda se vuelve viral… siempre habrá alguien dispuesto a ponerle ritmo.

