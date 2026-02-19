TEMAS DE HOY:
De Sexy Boys a Therian Boys: el grupo boliviano se suma a la moda viral

El fenómeno de los therians sigue creciendo en Bolivia y ahora llegó a la música. El grupo viral Sexy Boys se reinventó como “Therian Boys” y lanzó una canción inspirada en la tendencia que domina TikTok.

Red Uno de Bolivia

19/02/2026 14:29

Los Sexy Boys ahora son los Therian Boys y lanzan nueva canción. Imagen captura.
Cochabamba, Bolivia

La fiebre therian ya no solo invade parques y redes sociales: ahora también tiene banda sonora.

El grupo juvenil conocido como Sexy Boys decidió subirse a la ola viral y transformarse en los “Therian Boys”. Con máscaras, pelucas y mucha actitud, lanzaron una canción que rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas.

En esta nueva etapa, el grupo —que ahora suma a una joven entre sus integrantes— interpreta un tema cargado de humor y referencias animales.

“Yo soy sexy lobo, yo soy sapito celestial, yo soy la sexy abejita y yo soy la auténtica llamita”, cantan en su presentación, desatando risas y comentarios en redes.

¿Qué son los therians?

El término therian proviene de therianthrope, una palabra en inglés que describe a personas que se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano.

No implica que crean ser físicamente un animal, sino que sienten una fuerte conexión interna con una especie específica.

Esta identidad puede manifestarse a través de:

  • Uso de máscaras o accesorios con rasgos animales

  • Movimientos corporales que imitan conductas de ciertos animales

  • Creación de contenido digital adoptando ese rol

Lo que comenzó como una tendencia en redes ahora se convirtió en fenómeno cultural y fuente inagotable de memes, parodias y canciones.

Y si algo dejó claro internet, es que cuando una moda se vuelve viral… siempre habrá alguien dispuesto a ponerle ritmo.

