TEMAS DE HOY:
Caso Fondo Indígena Aprehensión contra Evo Feminicidios 2026

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas sobre presunto insulto racista a Vinícius

El club blanco remitió a la UEFA toda la documentación recopilada tras el presunto insulto racista contra Vinicius, a la espera de que el organismo europeo evalúe el caso y determine posibles sanciones.

EFE

19/02/2026 14:06

Vinícius Jr., tras el golazo a Benfica. Foto: redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

El Real Madrid confirmó que ha aportado este jueves a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado día 17 en el partido de la Liga de Campeones Benfica-Real Madrid (0-1) y los presuntos insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinicius Júnior por parte del argentino Gianluca Prestianni.
 

"Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", señaló el equipo en un comunicado en el que agradece "el respaldo unánime" mostrado a su delantero. EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD