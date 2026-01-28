TEMAS DE HOY:
Disfruta hoy de la Champions: este es el fixture de la última jornada de la fase de liga

Este miércoles se disputa la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, con 18 encuentros simultáneos que definirán clasificaciones y posiciones para los octavos de final. 

28/01/2026 10:38

La UEFA Champions League vive una jornada clave este miércoles 28 de enero de 2026, con la disputa de los 18 partidos de la última fecha de la fase de liga. Todos los encuentros se jugarán a las 16:00, hora de Bolivia, en distintos países de Europa, y serán determinantes para definir los clasificados a los octavos de final y los puestos de playoffs.

Los partidos programados son:

  • Ajax vs Olympiacos — Amsterdam, Países Bajos

  • Arsenal vs Kairat Almaty — Londres, Inglaterra

  • Mónaco vs Juventus — Mónaco, Mónaco

  • Athletic Club vs Sporting CP — Bilbao, España

  • Atlético Madrid vs Bodø/Glimt — Madrid, España

  • Bayer Leverkusen vs Villarreal — Leverkusen, Alemania

  • Borussia Dortmund vs Inter de Milán — Dortmund, Alemania

  • Club Brugge vs Olympique Marsella — Brujas, Bélgica

  • Eintracht Frankfurt vs Tottenham — Frankfurt, Alemania

  • Barcelona vs Copenhague — Barcelona, España

  • Liverpool vs Qarabağ — Liverpool, Inglaterra

  • Manchester City vs Galatasaray — Manchester, Inglaterra

  • Napoli vs Chelsea — Nápoles, Italia

  • Paris Saint‑Germain vs Newcastle — París, Francia

  • PSV Eindhoven vs Bayern Múnich — Eindhoven, Países Bajos

  • Pafos vs Slavia Praga — Chipre

  • Union Saint‑Gilloise vs Atalanta — Bruselas, Bélgica

  • Benfica vs Real Madrid — Lisboa, Portugal

Con esta jornada se cerrará la fase de grupos del torneo, dejando definidas las posiciones finales antes de los playoffs de octavos de final. Será una fecha intensa, con todos los partidos jugándose de manera simultánea y marcando el rumbo del resto de la temporada europea.

