Este miércoles se disputa la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, con 18 encuentros simultáneos que definirán clasificaciones y posiciones para los octavos de final.
28/01/2026 10:38
La UEFA Champions League vive una jornada clave este miércoles 28 de enero de 2026, con la disputa de los 18 partidos de la última fecha de la fase de liga. Todos los encuentros se jugarán a las 16:00, hora de Bolivia, en distintos países de Europa, y serán determinantes para definir los clasificados a los octavos de final y los puestos de playoffs.
Los partidos programados son:
Ajax vs Olympiacos — Amsterdam, Países Bajos
Arsenal vs Kairat Almaty — Londres, Inglaterra
Mónaco vs Juventus — Mónaco, Mónaco
Athletic Club vs Sporting CP — Bilbao, España
Atlético Madrid vs Bodø/Glimt — Madrid, España
Bayer Leverkusen vs Villarreal — Leverkusen, Alemania
Borussia Dortmund vs Inter de Milán — Dortmund, Alemania
Club Brugge vs Olympique Marsella — Brujas, Bélgica
Eintracht Frankfurt vs Tottenham — Frankfurt, Alemania
Barcelona vs Copenhague — Barcelona, España
Liverpool vs Qarabağ — Liverpool, Inglaterra
Manchester City vs Galatasaray — Manchester, Inglaterra
Napoli vs Chelsea — Nápoles, Italia
Paris Saint‑Germain vs Newcastle — París, Francia
PSV Eindhoven vs Bayern Múnich — Eindhoven, Países Bajos
Pafos vs Slavia Praga — Chipre
Union Saint‑Gilloise vs Atalanta — Bruselas, Bélgica
Benfica vs Real Madrid — Lisboa, Portugal
Con esta jornada se cerrará la fase de grupos del torneo, dejando definidas las posiciones finales antes de los playoffs de octavos de final. Será una fecha intensa, con todos los partidos jugándose de manera simultánea y marcando el rumbo del resto de la temporada europea.
