Vuelco de vehículo en la carretera a Potosí deja al menos cinco heridos

Un vehículo particular volcó en las últimas horas en el sector del Cruce Tarapaya, en la carretera que conecta con la ciudad de Potosí, dejando al menos cinco personas heridas.

De acuerdo con informes preliminares, el conductor perdió el control del motorizado, presuntamente debido al exceso de velocidad, impactó contra una peña y posteriormente volcó sobre la vía.

Conductor con lesiones graves

El chofer fue quien resultó más gravemente afectado, mientras que los demás ocupantes quedaron tendidos sobre la carretera tras el impacto.

Equipos de emergencia trasladaron a todos los heridos al Hospital Daniel Bracamonte, donde reciben atención médica.

Investigan posible consumo de alcohol

Según versiones iniciales, el conductor podría haber estado en estado de ebriedad al momento del accidente, extremo que deberá ser confirmado por las autoridades.

Efectivos de Policía de Tránsito de Potosí se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y determinar las causas exactas del hecho.

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