Consulado de EE. UU. en Santa Cruz cierra temporalmente tras captura de Marset

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió una alerta de seguridad tras la captura del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera, considerado uno de los criminales más buscados en la región.

A través de un comunicado oficial, la misión diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones durante su permanencia en Santa Cruz, mantenerse informados mediante medios locales, estar atentos a su entorno y mantener un perfil bajo.

Consulado cerrado temporalmente

La embajada también informó que la Agencia Consular de Estados Unidos en Santa Cruz permanecerá cerrada desde el lunes 16 hasta al menos el viernes 20 de marzo.

Durante ese periodo, la atención y asistencia para ciudadanos estadounidenses será brindada desde la Embajada de Estados Unidos en La Paz.

Recomendaciones para ciudadanos y viajeros

Las autoridades estadounidenses también instaron a los viajeros a registrarse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP), un sistema que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con autoridades consulares en caso de emergencia.

Asimismo, la embajada señaló que continuará monitoreando la situación de seguridad en Bolivia y que emitirá nuevas actualizaciones si fuese necesario.

Contexto: captura de Marset

La alerta se produce tras la detención de Sebastián Marset el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra.

Luego de su captura, el narcotraficante fue expulsado de Bolivia y entregado a autoridades estadounidenses, donde enfrentará cargos por presunto narcotráfico internacional y lavado de dinero.

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