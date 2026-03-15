Un operativo sorpresa ejecutado por Zoonosis permitió rescatar 32 perros y dos gatos que se encontraban en condiciones precarias dentro de depósitos ubicados en los alrededores del mercado La Pampa.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los animales fueron hallados hacinados en un depósito, encerrados en cajas de cartón y contenedores utilizados para el transporte de pollos, sin ventilación ni iluminación.

Según la autoridad, el estado en el que fueron encontrados evidenciaba maltrato y sufrimiento.

“Las condiciones son las más lamentables. No tienen ventilación ni luminosidad; están en cajas de transporte de pollos y cajas de cartón”, señaló Prudencio al describir el lugar donde fueron halladas las mascotas.

Investigación en curso

Prudencio explicó que el caso aún se encuentra en etapa preliminar, por lo que las autoridades continúan reuniendo información para establecer el origen y el destino de los animales.

“No tenemos el informe final todavía; es un informe preliminar”, indicó.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los animales aparentemente estaban siendo trasladados hacia otra provincia o incluso a otro departamento, por lo que se busca identificar a las personas responsables del traslado.

Posibles sanciones

El jefe de Zoonosis recordó que el transporte inadecuado de animales puede ser sancionado con multas que van desde 150 hasta 1.000 bolivianos por cada animal, según lo establece la normativa municipal.

Además, advirtió que ninguno de los animales rescatados tendría antecedentes de vacunación antirrábica, lo que representa un posible riesgo para la salud pública.

Evaluación de los animales

Tras el rescate, los animales serán sometidos a una evaluación y caracterización para determinar su estado de salud, edad, raza y distribución por sexo.

Estos datos formarán parte del informe técnico que elaborará Zoonosis sobre el operativo.

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