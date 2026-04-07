Pronóstico del tiempo hoy: lo que debes saber para este martes 7 de abril, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 7 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de chubascos aislados, un poco de nubosidad y sin probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 7°C y 21°C y baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Oruro no tendrá probabilidad de lluvias y presentará temperaturas entre 4°C y 21°C durante la jornada.

Potosí presentará un día nuboso y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 17°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con nubosidad y sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada con chubascos aislados y temperaturas entre 11°C y 26°C, y con alta probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada nubosa alcanzando valores entre 9°C y 18°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá una jornada nubosa, con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 10°C a los 19°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada con tormenta eléctrica, con temperaturas entre 20°C y 24°C y con alta probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 22°C y 33°C, con alta probabilidad de lluvias.

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