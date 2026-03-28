Alerta roja: Advierten desborde de ríos y días lluviosos en el país

Las lluvias torrenciales que afectan a distintas regiones del país han activado alertas meteorológicas e hidrológicas, generando preocupación por posibles desbordes de ríos y el cierre de rutas.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se informó que la situación se mantendrá al menos hasta el fin de semana, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones y evitar transitar por zonas de riesgo.

Según el reporte oficial, se emitió un aviso hidrológico de prioridad roja ante el incremento del nivel de los ríos con riesgo inminente de desborde en varias cuencas.

Asimismo, se encuentra vigente una alerta de prioridad naranja por posibles desbordes en otras regiones del país.

“El aviso hidrológico de prioridad naranja por ascensos de nivel con posibles desbordes en la cuenca del río Chapare, Grande, Rocha, Mamoré, así como también en La Paz, en los ríos Irpavi, Achumani y Choqueyapu, está vigente hasta el día 30 (de marzo) también”, se detalló.

En cuanto al comportamiento del clima, el Senamhi anticipa que las precipitaciones continuarán durante los próximos días, aunque con distinta intensidad según la región.

“Todavía hasta este fin de semana estamos esperando lluvias en todo el sector del oriente; en el occidente y en los valles estamos esperando algunas lluvias ligeras, chubascos aislados acompañados de tormentas eléctricas probables”, indica el pronóstico.

Sin embargo, se prevé una mejora progresiva en las condiciones climáticas a partir de inicios de la próxima semana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y extremar precauciones, especialmente en áreas cercanas a ríos con riesgo de desborde, además de respetar las restricciones de tránsito en rutas que ya fueron cerradas por seguridad.

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