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¡Que no lo sorprenda el clima! Lluvias y tormentas afectarán gran parte de Bolivia este sábado

El tiempo cambiará drásticamente este sábado en varias regiones de Bolivia, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Conozca cómo se comportará el clima en las principales ciudades.

Charles Muñoz Flores

28/03/2026 7:49

Bolivia tendrá un sábado marcado por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país. FOTOS: Dron RED UNO/Turismo.produccion y Britannica. Composicion CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este sábado 2 de marzo una jornada marcada por la inestabilidad climática en todo el territorio nacional, con presencia de lluvias y tormentas eléctricas de distinta intensidad según la región.

En el occidente

La Paz registrará temperaturas entre 8°C y 19°C, con lluvias durante la mañana y tarde.

El Alto tendrá un comportamiento similar, con mínimas de 4°C y máximas de 20°C.

Oruro enfrentará durante la jornada temperaturas entre 2°C y 22°C.

Potosí podría experimentar precipitaciones nocturnas, con un rango de 3°C a 21°C.

En los valles

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas aisladas por la tarde y lluvias durante toda la jornada, con temperaturas de 14°C a 25°C.

Sucre vivirá una mayor probabilidad de tormentas eléctricas por la tarde, además de lluvias en la mañana y noche, con temperaturas entre 13°C y 24°C.

Tarija registrará un día con tormentas y lluvias constantes, con temperaturas que oscilarán entre 14°C y 26°C.

En el oriente

Cobija enfrentará tormentas eléctricas por la mañana y lluvias por la tarde, con un rango de 23°C a 29°C.

Trinidad tendrá tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la mañana y noche, con mínimas de 23°C y máximas de hasta 30°C.

Santa Cruz de la Sierra experimentará tormentas eléctricas en la mañana y tarde en algunos sectores, además de lluvias por la tarde, con temperaturas de 22°C a 29°C.

 

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