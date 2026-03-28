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Economía

¿Conviene cambiar dólares hoy? Así amanece el tipo de cambio paralelo este sábado 28 de marzo

Plataformas digitales reportan variaciones mínimas en la divisa fuera del sistema formal, con ajustes en la compra y estabilidad en la venta.

Charles Muñoz Flores

28/03/2026 7:26

¿Conviene cambiar hoy? Así amanece el dólar paralelo en Bolivia. FOTO: depositphoto.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El dólar paralelo en Bolivia registró este sábado 28 de marzo una leve variación, de acuerdo con datos difundidos por plataformas digitales que monitorean el mercado informal de divisas.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la cotización se ubica en Bs 9,11 para la compra y Bs 9,32 para la venta. Estas cifras reflejan un ligero ajuste en comparación con la jornada anterior, cuando el mismo sitio reportaba Bs 9,10 para la compra y Bs 9,32 para la venta. La actualización evidencia estabilidad en la compra y una leve variación en la venta.

¿Conviene cambiar hoy? Así amanece el dólar paralelo en Bolivia

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, presenta cifras similares. En su último registro, sitúa la compra en Bs 9,36 y la venta en Bs 9,33. En contraste, el viernes reportaba Bs 9,34 para la compra y Bs 9,31 para la venta, lo que muestra una ligera disminución en la compra y estabilidad en la venta.

¿Conviene cambiar hoy? Así amanece el dólar blue en Bolivia

Si bien el mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia, estas cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y diversos sectores económicos, especialmente en operaciones vinculadas al dólar.

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