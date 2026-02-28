TEMAS DE HOY:
Nacionales

Este es el pronóstico del clima para hoy en las regiones del país

¡Atención! Según el Senamhi, las principales ciudades capitales del país enfrentarán una jornada de clima inestable. Revise a continuación el reporte completo y prepárate antes de salir.

Charles Muñoz Flores

28/02/2026 8:37

FOTOS: passporterapp/viajerosxbolivia/ bananomeridiano. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado 28 de febrero se prevén tormentas eléctricas en varias regiones del país, además de cielos poco nubosos en algunas zonas. El reporte detalla variaciones climáticas entre el occidente, los valles y el oriente boliviano.

Occidente

En la región occidental se pronostican cielos mayormente nubosos y chubascos aislados, con bajas probabilidades de tormentas eléctricas en algunas localidades.

En La Paz se espera una mañana soleada, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 6°C y 24°C.

En El Alto las condiciones serán similares, con tormentas eléctricas y temperaturas entre 4°C y 17°C.

Para Oruro se prevé cielo poco nuboso, sin probabilidad de chubascos durante el día, con temperaturas entre 4°C y 22°C, aunque no se descartan lluvias en horas de la noche.

En Potosí se anticipan chubascos aislados por la tarde, con temperaturas que variarán entre 6°C y 18°C.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y tormentas eléctricas en horas de la tarde.

En Cochabamba se prevén tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 13°C y 29°C.

En Sucre se anuncian tormentas eléctricas por la tarde y probabilidad de lluvias durante la noche, con mínimas de 12°C y máximas de 24°C.

Mientras que en Tarija se esperan tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 14°C y 26°C y lluvias nocturnas.

Oriente

En el oriente boliviano se anticipan chubascos aislados y tormentas eléctricas, acompañadas de temperaturas elevadas.

En Santa Cruz de la Sierra las temperaturas oscilarán entre 23°C y 32°C, con probabilidad de lluvias por la tarde y tormentas eléctricas en la noche.

En Trinidad se pronostican tormentas eléctricas y posibles precipitaciones durante el día, con una mínima de 20°C y una máxima de 33°C.

Finalmente, en Cobija se prevé tormenta eléctrica por la tarde, con temperaturas entre 21°C y 30°C.

