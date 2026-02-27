Avión que cayó en El Alto transportaba dinero en altas cantidades

Al promediar las 18.30 horas de este viernes 27 de febrero, se dio a conocer la caída de un avión en la avenida Costanera de El Alto.

Extraoficialmente, se conoce que se trataría de una aeronave tipo Hércules; en su interior llevaba remesas y altas cantidades de dinero que pertenecen a las operaciones del Banco Central de Bolivia, en bolivianos que quedaron desparramados alrededor del accidente.

Según el reporte preliminar, el avión no era de un vuelo comercial de pasajeros, sino de una aeronave de encomiendas. El avión, al momento de caer, impactó con al menos 15 vehículos, entre pequeños y camiones de alto tonelaje, que se encontraban detenidos en la zona.

La policía y el cuerpo de bomberos llegaron al lugar para atender a los heridos y no se descarta que haya fallecidos. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud y al hospital del Norte de la ciudad de El Alto.

Se aguarda un reporte oficial.

Mira la programación en Red Uno Play