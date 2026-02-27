TEMAS DE HOY:
El Alto asesinato en Pacata FELCC

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Avión que cayó en El Alto transportaba dinero en altas cantidades

Posterior a la caída del avión en la avenida Costanera, cerca del puente Bolivia, gran cantidad de dinero cayó del interior de la nave.

Juan Marcelo Gonzáles

27/02/2026 19:36

Foto: Avión hércules accidentado
El Alto

Escuchar esta nota

Al promediar las 18.30 horas de este viernes 27 de febrero, se dio a conocer la caída de un avión en la avenida Costanera de El Alto.

Extraoficialmente, se conoce que se trataría de una aeronave tipo Hércules; en su interior llevaba remesas y altas cantidades de dinero que pertenecen a las operaciones del Banco Central de Bolivia, en bolivianos que quedaron desparramados alrededor del accidente.

Según el reporte preliminar, el avión no era de un vuelo comercial de pasajeros, sino de una aeronave de encomiendas. El avión, al momento de caer, impactó con al menos 15 vehículos, entre pequeños y camiones de alto tonelaje, que se encontraban detenidos en la zona.

La policía y el cuerpo de bomberos llegaron al lugar para atender a los heridos y no se descarta que haya fallecidos. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud y al hospital del Norte de la ciudad de El Alto.

Se aguarda un reporte oficial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD