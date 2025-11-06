Salen a la luz nuevas imágenes del momento en que un avión se estrelló y dejó 12 muertos

El gobernador Andy Beshear advirtió que las cifras de muertos y heridos son preliminares y podrían aumentar mientras continúa la labor de rescate y evaluación de los daños en la zona afectada.
Nuevas imágenes del accidente aéreo ocurrido en Louisville muestran el momento exacto en que un avión de carga de UPS cae cerca del aeropuerto Muhammad Ali, provocando una columna de humo negro que se eleva por kilómetros y dejando un rastro de destrucción.
Los videos, difundidos por medios locales, captan el instante en que la aeronave pierde el control poco después de despegar, mientras explosiones secundarias estremecen la zona.
El vuelo 2976 de UPS se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, pero se estrelló poco después de las 5 p.m., dejando un área devastada que incluyó la planta de reciclaje de petróleo Kentucky Petroleum Recycling. El jefe de bomberos Brian O’Neill señaló que algunas explosiones percibidas fueron válvulas de alivio de los tanques de combustible, evitando una tragedia aún mayor.
El gobernador Andy Beshear advirtió que las cifras de muertos y heridos son preliminares y podrían aumentar mientras continúa la labor de rescate y evaluación de los daños en la zona afectada.
A continuación, el video:
