Salen a la luz nuevas imágenes del momento en que un avión se estrelló y dejó 12 muertos

Nuevas imágenes del accidente aéreo ocurrido en Louisville muestran el momento exacto en que un avión de carga de UPS cae cerca del aeropuerto Muhammad Ali, provocando una columna de humo negro que se eleva por kilómetros y dejando un rastro de destrucción.

Los videos, difundidos por medios locales, captan el instante en que la aeronave pierde el control poco después de despegar, mientras explosiones secundarias estremecen la zona.

Hasta el momento, se reportan 12 personas fallecidas, entre ellas se presume que están los tres tripulantes del avión y al menos un niño, según informaron las autoridades locales. Otras víctimas fatales no se encontraban a bordo del avión. Varias personas resultaron heridas, algunas con lesiones graves, y son atendidas en hospitales de la ciudad.

El vuelo 2976 de UPS se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, pero se estrelló poco después de las 5 p.m., dejando un área devastada que incluyó la planta de reciclaje de petróleo Kentucky Petroleum Recycling. El jefe de bomberos Brian O’Neill señaló que algunas explosiones percibidas fueron válvulas de alivio de los tanques de combustible, evitando una tragedia aún mayor.

Cientos de bomberos trabajaron para contener el incendio y establecer un perímetro seguro mientras las autoridades realizan la búsqueda de posibles víctimas. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) han iniciado la investigación del accidente para determinar sus causas.

El gobernador Andy Beshear advirtió que las cifras de muertos y heridos son preliminares y podrían aumentar mientras continúa la labor de rescate y evaluación de los daños en la zona afectada.

A continuación, el video:

