¿Sube o se mantiene? Esta es la tarifa que deben pagar los estudiantes y menores tras acuerdo

Tras cuatro días consecutivos de paro, el transporte público de Santa Cruz de la Sierra retomó el servicio este martes, luego de que los micreros y las autoridades municipales alcanzaran un acuerdo para establecer una tarifa transitoria de Bs 3 para adultos, vigente hasta el 5 de enero de 2026, fecha en la que el sector volverá a reunirse para evaluar la situación.

En medio de la preocupación ciudadana por un posible incremento generalizado del pasaje, se confirmó que las tarifas para estudiantes y menores de edad no sufrirán modificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo, los escolares y menores continuarán pagando Bs 0,50, mientras que los estudiantes cancelarán Bs 1, manteniéndose así los montos anteriores al conflicto.

La medida se adoptó en el cuarto día de paro acatado por el sector del transporte, que había suspendido el servicio desde el viernes en rechazo al Decreto Supremo 5503, normativa que elimina la subvención a los carburantes y provoca un incremento en el precio de la gasolina y el diésel.

El sector transporte había advertido que el retiro de la subvención afecta directamente a sus costos operativos, lo que derivó en la protesta y la paralización del servicio.

Con el acuerdo alcanzado, se busca garantizar la circulación del transporte público y, al mismo tiempo, proteger a los sectores más vulnerables, como estudiantes y menores, de un aumento en la tarifa.

