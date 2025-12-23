TEMAS DE HOY:
Comunidad

Así cayó un pasajero al bajar de una camioneta: sin micros, pasajeros se arriesgan en Santa Cruz

El incidente ocurrió cuando un hombre intentó bajar de un vehículo no autorizado durante el paro de transporte en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

22/12/2025 23:02

La falta de micros en Santa Cruz de la Sierra ha llevado a muchos ciudadanos a utilizar vehículos de carga para trasladarse, pese al riesgo que representan. El paro de transporte, motivado por el pedido de subir la tarifa del pasaje, dejó sin opciones a miles de personas.

En este contexto, se reportó que un hombre sufrió una fuerte caída al intentar descender de una camioneta improvisada como medio de transporte. El hecho expuso el peligro que enfrentan quienes recurren a este tipo de soluciones ante la falta de servicio público.

