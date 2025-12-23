TEMAS DE HOY:
cargamentos ilícitos Asesinato en Cobija Accidente en Cochabamba

24ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: cuarto día sin transporte sume a la población en la desesperación

La falta de micros obliga a los ciudadanos a utilizar camiones de carga para llegar a sus destinos.

Ximena Rodriguez

22/12/2025 20:26

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra enfrenta su cuarta jornada consecutiva sin transporte público, dejando a miles de ciudadanos sin alternativas viables para movilizarse, especialmente en puntos clave como la Avenida Grigotá.

Ante la ausencia de micros, camiones de carga —usualmente destinados al traslado de frutas o materiales— se han convertido en la opción improvisada para quienes necesitan llegar a sus destinos.

Los pasajeros, forzados por la urgencia, pagan entre 3 y 5 bolivianos por tramos que antes recorrían en transporte público tradicional. “Es complicado transportarse, tienen que pensar en la ciudadanía”, comenta una transeúnte que esperaba abordar un camión.

Para quienes no logran subir a estos vehículos, organizarse en grupos para costear un taxi privado se ha vuelto la única alternativa, en medio de una crisis que golpea especialmente a sectores de bajos ingresos.

Pese a las restricciones, algunos micros circulan de forma irregular, fuera de sus rutas establecidas y con altos niveles de aglomeración, aumentando los riesgos para los pasajeros.

Mientras tanto, el tráfico en el centro permanece colapsado, reflejando un sistema de transporte urbano saturado que requiere medidas urgentes por parte de las autoridades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD