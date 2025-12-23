Santa Cruz: cuarto día sin transporte sume a la población en la desesperación

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra enfrenta su cuarta jornada consecutiva sin transporte público, dejando a miles de ciudadanos sin alternativas viables para movilizarse, especialmente en puntos clave como la Avenida Grigotá.

Ante la ausencia de micros, camiones de carga —usualmente destinados al traslado de frutas o materiales— se han convertido en la opción improvisada para quienes necesitan llegar a sus destinos.

Los pasajeros, forzados por la urgencia, pagan entre 3 y 5 bolivianos por tramos que antes recorrían en transporte público tradicional. “Es complicado transportarse, tienen que pensar en la ciudadanía”, comenta una transeúnte que esperaba abordar un camión.

Para quienes no logran subir a estos vehículos, organizarse en grupos para costear un taxi privado se ha vuelto la única alternativa, en medio de una crisis que golpea especialmente a sectores de bajos ingresos.

Pese a las restricciones, algunos micros circulan de forma irregular, fuera de sus rutas establecidas y con altos niveles de aglomeración, aumentando los riesgos para los pasajeros.

Mientras tanto, el tráfico en el centro permanece colapsado, reflejando un sistema de transporte urbano saturado que requiere medidas urgentes por parte de las autoridades.

