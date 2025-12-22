¿Lloverá en las fiestas? El clima en Santa Cruz para Navidad y Año Nuevo

El departamento de Santa Cruz se prepara para una semana de contrastes climáticos, marcada por lluvias intensas entre martes y miércoles, seguidas de una mejora progresiva hacia fin de año.

Según el pronóstico de Luis Alberto Alpire, conocido como “El Señor del Clima”, las precipitaciones afectarán principalmente a la capital cruceña y el Norte Integrado. A partir del viernes, las condiciones comenzarán a estabilizarse.

“En Navidad vamos a tener lluvia moderada, pero durante el día lloverá intensamente”, advirtió Alpire.

Para la zona metropolitana, se anticipan temperaturas mínimas de 21 °C y máximas de 28 °C. En tanto, los Valles cruceños y la Chiquitanía experimentarán mínimas de 10 °C y máximas de hasta 32 °C, acompañadas de tormentas.

¿Y para Año Nuevo?

A pesar de la inestabilidad de esta semana, el pronóstico es favorable para el cierre del año. Alpire afirmó que tanto el 30 como el 31 de diciembre habrá buen clima, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para los festejos.

