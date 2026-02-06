Transporte Libre reporta daños en 60 vehículos por la calidad de combustible en Cochabamba 

El Transporte Libre de Cochabamba informó que más de 60 vehículos resultaron dañados, de cerca de 3.000 unidades el sector por el uso de combustible defectuoso. Ante esta situación, el sector otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno nacional para retirar el carburante cuestionado del mercado y garantizar la provisión de combustible de calidad.

El ejecutivo del Transporte Libre, Mario Ramos, señaló que las organizaciones del sector recibieron múltiples denuncias de sus afiliados, quienes aseguran estar enfrentando pérdidas económicas debido a fallas mecánicas atribuidas al combustible.

“Tenemos más de 60 vehículos dañados y muchos compañeros están entrando nuevamente en pérdidas”, afirmó.

El dirigente indicó que, durante reuniones sostenidas con autoridades nacionales, surgieron contradicciones en las declaraciones oficiales, lo que generó mayor preocupación en el sector.

Asimismo, exigió que se asuma responsabilidad por los daños ocasionados y que se repongan los perjuicios sufridos por los transportistas.

El Transporte Libre también pidió que se restituya el combustible que anteriormente contaba con certificación y garantía de calidad, asegurando que la actual situación afecta directamente al trabajo diario de los conductores.

Ramos advirtió que, en caso de no recibir una respuesta en el plazo establecido, no se descartan medidas de presión como bloqueos, toma de carreteras y otras movilizaciones.

Añadió que las acciones podrían ser coordinadas con sectores del transporte de otros departamentos como La Paz, Oruro y Santa Cruz, donde también se registraron protestas por la calidad del combustible.

Sin embargo, en las últimas horas desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comunicó oficialmente que los casos de venta de gasolina en mal estado se originaron por falencias en dos o tres plantas de almacenamiento, y descartó que se trate de un problema a nivel nacional.

El presidente de YPFB, Yussef Akly. precisó que los inconvenientes se detectaron solo en plantas ubicadas en Trinidad, Montero y Oruro, donde se identificó una concentración de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

