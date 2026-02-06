TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Atención hinchas! ¿Cuánto cuesta ver el superclásico paceño? Conozca

Ambos clubes paceños se enfrentarán esta noche desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles, y ya se conocen los precios de las entradas para el duelo de vuelta por los octavos de final del Torneo de Verano 2026.

Martin Suarez Vargas

06/02/2026 10:35

Arte gráfico de la venta de entradas para el clásico paceño de hoy. Crédito: captura imagen Federación Boliviana de Fútbol (FBF)
La Paz, Bolivia.

La Federación dio a conocer el precio de las entradas para el duelo entre Bolívar y The Strongest, que se disputará esta noche desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles, por el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026.

Para este compromiso en La Paz, donde Bolívar oficia de local, los precios establecidos son los siguientes: Butaca Bs 120, Preferencia Bs 90, Recta Bs 70 y Curva Bs 50.

Precios de las entradas por la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

El árbitro principal del encuentro será Ramiro Ticona, acompañado por Emanuel Castañeta y Lucio Criales como asistentes.

