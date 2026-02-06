Marcelo Martins vuelve al campo y sacude al fútbol: así reaccionó la prensa internacional

El regreso de Marcelo Moreno Martins ya es oficial. Tras días de rumores y especulaciones, el histórico goleador boliviano confirmó su salida del retiro y se convirtió en nuevo refuerzo de Oriente Petrolero, el club donde inició su carrera profesional en 2003.

Con esta decisión, el “Flecheiro” busca un solo objetivo: volver a la selección boliviana y pelear por un cupo al Mundial 2026, en un momento clave para la Verde.

El delantero contará con un plan especial de preparación física, que incluye un entrenador personal dedicado exclusivamente a optimizar su rendimiento competitivo.

Además, distintos reportes señalan que Martins habría decidido jugar sin percibir salario, en un gesto que refuerza su compromiso con el club refinero y con el país.

Impacto mundial: así lo destacó la prensa extranjera

El anuncio no solo sacudió al fútbol boliviano, sino que también generó repercusión en medios internacionales, que resaltaron el sacrificio y la ambición del delantero.

Algunos de los titulares más destacados fueron:

“¡Todo por el repechaje! Marcelo Martins saldrá del retiro y jugará gratis en histórico club de Bolivia”

Según la publicación, su regreso se da en un momento decisivo, cuando la Verde se juega una de sus últimas oportunidades rumbo a la Copa del Mundo.

“Se retiró hace dos años y vuelve para jugar el Mundial”

Este medio recordó que Martins, de 38 años, no juega desde diciembre de 2023, cuando militaba en Independiente del Valle, y que había cerrado oficialmente su carrera profesional.

“Con miras al repechaje: Marcelo Martins vuelve del retiro y jugará gratis en histórico club”

Otro portal destacó que el fútbol boliviano vive un giro inesperado con el retorno del máximo goleador histórico.

El gran objetivo: volver a la Verde

El principal desafío de Martins es recuperar ritmo y nivel competitivo para ser tomado en cuenta por el técnico Óscar Villegas.

Su meta es integrar la convocatoria para el partido ante Surinam, por las semifinales del repechaje mundialista, programado para marzo próximo.

A sus 38 años, el goleador apuesta por la experiencia, la disciplina y el amor a la camiseta para escribir un último capítulo con la selección.

Un regreso que ilusiona a todo un país

El retorno del “Flecheiro” no solo representa una apuesta deportiva, sino también un mensaje de esperanza para miles de hinchas que sueñan con volver a ver a Bolivia en un Mundial.

Marcelo vuelve donde todo comenzó. Vuelve por su gente. Vuelve por la Verde.

Mira la programación en Red Uno Play