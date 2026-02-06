¿Vas al Carnaval de Oruro? Revisa los precios de graderías y combos

A menos de 10 días de la tradicional entrada del sábado de peregrinación, el Carnaval de Oruro —reconocido por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad— vuelve a convertirse en el principal atractivo turístico del país.

En el centro de La Paz, diversas agencias de viaje ya exhiben sus ofertas para quienes desean disfrutar del espectáculo folklórico más importante de Bolivia. Las opciones van desde pasajes simples hasta paquetes completos con gradería, alimentación y hospedaje.

Opciones y precios disponibles

Algunas agencias cuentan con paquetes que incluyen el traslado en bus (ida y vuelta), desayuno y asiento en la Entrada Folklórica.

Por ejemplo, solo gradería puede tener un precio de entre Bs. 600 a Bs. 800, dependiendo de la ubicación.

Algunos combos que van desde Bs. 1.200 a Bs. 2.800 incluyen:

Gradería con techo

Seguro contra accidentes

Souvenirs

Baños

Área lounge

Merienda

Seguridad privada

After party

Turismo, cultura y tradición

El Carnaval de Oruro no solo atrae a visitantes nacionales, sino también a turistas extranjeros que buscan vivir de cerca una de las expresiones culturales más importantes del continente.

Las agencias recomiendan reservar con anticipación, ya que los espacios en graderías y buses suelen agotarse a pocos días del evento.

Con precios que van desde Bs 180 hasta Bs 2.800, existen alternativas para todos los bolsillos, permitiendo que más personas puedan ser parte de esta fiesta declarada patrimonio de la humanidad.

