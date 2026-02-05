TEMAS DE HOY:

Boliviano Timo Gronlund ya está en Italia y se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador boliviano, único representante del país, competirá del 6 al 22 de febrero en Milano-Cortina 2026, buscando dejar su huella en la tercera experiencia olímpica de su carrera. 

Martin Suarez Vargas

05/02/2026 18:55

Timo Gronlund durante un entrenamiento en la pista de Milano. Foto: Comité Olímpico Boliviano.
Italia.

Timo Gronlund, de 38 años, aterrizó en suelo italiano para participar en los 10 kilómetros estilo libre de esquí de fondo, siendo el único atleta boliviano en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

El defensor del título es Noruega, que consiguió 16 medallas de oro en Pekín 2022, seguida por Alemania, Estados Unidos y China.

Esta será la tercera participación consecutiva de Gronlund en unos Juegos Olímpicos, donde buscará representar a Bolivia con orgullo y superar sus marcas personales. La competencia oficial se desarrollará entre el 6 y el 22 de febrero, en distintos escenarios de Milano-Cortina, con la expectativa de que el esquiador nacional deje una destacada actuación en el evento internacional más importante del deporte blanco.

