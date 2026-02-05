Boliviano Timo Gronlund ya está en Italia y se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno

Timo Gronlund, de 38 años, aterrizó en suelo italiano para participar en los 10 kilómetros estilo libre de esquí de fondo, siendo el único atleta boliviano en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

El defensor del título es Noruega, que consiguió 16 medallas de oro en Pekín 2022, seguida por Alemania, Estados Unidos y China.

Esta será la tercera participación consecutiva de Gronlund en unos Juegos Olímpicos, donde buscará representar a Bolivia con orgullo y superar sus marcas personales. La competencia oficial se desarrollará entre el 6 y el 22 de febrero, en distintos escenarios de Milano-Cortina, con la expectativa de que el esquiador nacional deje una destacada actuación en el evento internacional más importante del deporte blanco.

Mira la programación en Red Uno Play