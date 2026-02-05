¡Un completo escándalo! Miguelito dejó regados a varios rivales: lo tumbaron para frenarlo

Miguelito Terceros realizó una jugada espectacular en el partido contra Sao Paulo por la segunda fecha del Brasileirao, dejó a tres jugadores en el camino y lo tumbaron para poder frenarlo.

Una jugada de lujo bastante comentada por los medios, realizó Miguelito Terceros en el denominado clásico San-Sao, quien por la banda derecha se sacó la marca primero de dos defensores e ingresando al area grande un tercero quiso detenerlo y en su afán cayó al piso. Cuando quedaba solo frente al arco un cuarto futbolista puso todo su cuerpo y terminó bloqueandolo por completo. Miguelito cayó en el área, pero el árbitro no cobró penal.

Finalmente, Santos no pudo en su segundo partido por el Brasileirao y se resignó al empate 1-1 frente a Sao Paulo. Sin embargo, Miguel Terceros que ingresó en los últimos 20 minutos del partido, mostró su buen fútbol que le caracteriza dentro de la cancha.

