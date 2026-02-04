Multa de 50.000 euros para el Inter por el petardo que un seguidor lanzó al portero rival

El Juez Deportivo de la Serie A sancionó este miércoles al Inter de Milán con una multa de 50.000 euros debido al aficionado que lanzó un petardo durante el duelo ante el Cremonese y que afectó al meta italo-indonesio Emil Audero.





"Multa de 50 000,00 € al club INTER por haber lanzado sus seguidores, durante el partido, diversos materiales pirotécnicos (petardos y bengalas) al terreno de juego; y en particular, en el minuto 3 de la segunda parte, por la explosión de un petardo lanzado cerca de un jugador del equipo contrario que provocó el aturdimiento momentáneo de este y la suspensión del partido durante aproximadamente tres minutos", informó el órgano sancionador de la Serie A.



En el minuto 48 de partido, disputado el pasado 1 de febrero, un aficionado del Inter lanzó el petardo hacia la portería de Audero, meta que acabó en el suelo con signos visibles de desconcierto, con el oído afectado y algo de quemadura en el externo de su pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado.



Audero, que eligió jugar con la selección indonesia, es curiosamente exjugador del Inter de Milán, en el que militó durante la temporada 2023-24, en la que saltó al terreno de juego en 4 partidos de Serie A, 1 en Copa Italia y 1 en Liga de Campeones.



El Juez Deportivo, sin embargo, valoró la actitud de los jugadores del Inter en el terreno de juego, que fueron directos a socorrer al meta y se dirigieron a su afición para recriminar lo sucedido.



También la colaboración del club para ubicar al aficionado que lanzó el petardo, ya identificado por las autoridades policiales.



"Aunque se trata de hechos especialmente graves, este juez debe valorar adecuadamente, como circunstancia atenuante, la actitud disponible y colaboradora del club a la hora de identificar casi de inmediato a los responsables de lo ocurrido", expuso.



"Así como la clara condena de los graves hechos ocurridos, puesta de manifiesto de manera efectiva también por los futbolistas en el campo, durante el partido y al término del mismo", añadió.



El Juez Deportivo avisó también de que, en caso de repetirse lo sucedido en próximo partidos, se procederá con nuevas sanciones.



Por lo pronto, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció este martes que los aficionados del Inter de Milán no podrán viajar como visitantes hasta el próximo 23 de marzo.



La prohibición excluye el duelo ante el Milan del próximo 8 de marzo, que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) que comparten ambos equipos. EFE

