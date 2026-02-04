¡Es hoy! El Santos de Miguelito enfrenta al Sao Paulo en el Brasileirao: ¿será titular el boliviano?

Santos FC, donde juega el boliviano Miguel Terceros, enfrentará hoy desde las 19:00 a São Paulo en el estadio Vila Belmiro, por la segunda fecha del Brasileirao. Es probable que el mediocampista nacional arranque como titular, aunque la decisión final está en manos del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Luego de haber comenzado con el pie izquierdo en el torneo, tras caer 4-2 ante Chapecoense en condición de visitante, Santos buscará reivindicarse ante su hinchada cuando reciba a un rival de peso como São Paulo, equipo que en la primera fecha derrotó 2-1 a Flamengo.

Para este partido, según reportaron desde Brasil, Neymar no será tomado en cuenta, ya que continúa en proceso de recuperación tras una operación en el menisco. El club busca preservar su condición física, pese a que el jugador ya volvió a concentrar con el plantel y se entrenó con normalidad en los últimos días.

En cuanto a Miguelito Terceros, el mediocampista boliviano se encuentra en buen estado físico, ya que ha venido trabajando con el grupo en las últimas jornadas, por lo que nuevamente tiene altas posibilidades de ser considerado para el partido de hoy en Vila Belmiro.

El árbitro principal será Anderson Daronco. El primer asistente será Rafael Da Silva Alves, el segundo asistente Tiago Augusto Kappes Diel y el cuarto árbitro Murilo Tarrega Víctor. En el VAR estará Rodrigo Nunes de Sá.

