Terceros pide fe en La Verde: “Vamos a hacer todo lo posible para llegar al Mundial”

Miguelito Terceros arribó a Santa Cruz luego de convertirse en una de las figuras de la selección boliviana, al marcar un gol de penal clave que aseguró el pase de la Verde al repechaje mundialista. Apenas llegado, compartió con los niños de su barrio firmando camisetas y autógrafos, y confesó:

“El cariño de los niños me pone muy feliz, agradecer a Dios por esto que estamos viviendo, y ya mañana vuelvo a los entrenamientos”.

El jugador del América MG aseguró que nunca imaginó estar entre los goleadores de las Eliminatorias, pero que se esfuerza para seguir creciendo.

“Yo no soñé estar entre los grandes goleadores, pero estoy trabajando para eso, para seguir creciendo futbolísticamente y quién sabe, en el futuro, ser primero”, señaló.

Consciente de sus retos inmediatos, Terceros apuntó que ahora debe enfocarse en Brasil:

“Tengo que estar cien por ciento dedicado a mi club para poder seguir sumando minutos, sumando goles y llegar bien al repechaje. Estar entre los goleadores es fruto de mi trabajo, ha sido un año difícil para mí. Yo vengo trabajando bien con mi empresario, mi familia y los agentes del club para prepararme en este tipo de cosas”.

El mediocampista dedicó sus goles a sus seres queridos:

“Los goles son para mi familia, porque solo ellos saben lo que uno pasa”. También aprovechó para dar un mensaje a los más pequeños: “Ahorita estoy viendo a todos los niños que están con ropa de colegio, invitarlos a que sigan estudiando, que sean niños de bien, y muchas gracias de nuevo”.

Finalmente, pidió al país mantener la confianza en la Verde.

“Al todo el país le digo que sigan confiando en la selección, que sigan apoyándonos como hasta ahora, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para llegar a este Mundial”. Y cerró con una meta clara: “Por ahora estoy pensando en mi club, pero quiero llegar a Europa trabajando”.

