Bolivia rumbo al mundial

Marcelo Timorán se integra a la selección boliviana en Turquía

El joven lateral boliviano se unió a la concentración de la selección nacional, preparándose para los amistosos contra Jordania y Rusia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/10/2025 21:18

Foto: La Verde-FBF
Turquía

El futbolista boliviano Marcelo Timorán llegó a Turquía para unirse a la concentración de la selección nacional. El joven lateral tuvo su primer entrenamiento bajo la dirección del cuerpo técnico y se integró al grupo de jugadores que preparan los amistosos ante Jordania y Rusia.

Timorán, quien se encuentra en pleno proceso de aprendizaje y desarrollo, mostró gran emoción y motivación por la oportunidad de formar parte del equipo nacional. “Es un sueño poder estar aquí y ayudar al equipo en todo lo que pueda”, declaró.

Además, destacó la importancia de integrarse al grupo y aprender de jugadores con más experiencia. Señaló que ha seguido de cerca a referentes como Carlos Lampe, Luis Vizcarra y Miguel Terceros, y está listo para aportar esfuerzo y recorrido en la cancha.

El joven lateral buscará sumar minutos y experiencia en estos partidos amistosos, que serán clave para su crecimiento profesional y para afianzarse en el plantel boliviano.

 

