Dos amistosos claves para La Verde: Villegas revela próximos rivales antes del repechaje

La selección boliviana ya tiene definidos sus próximos compromisos amistosos antes de encarar el repechaje de marzo de 2026. El director técnico Óscar Villegas adelantó en una entrevista con El Mañanero de Red Uno que el equipo se enfrentará a Rusia y Jordania en octubre, en partidos programados fuera del país.

Sobre el mismo tema, la Federación Boliviana de Fútbol también confirmó el segundo amistoso que será ante Jordania, el 10 de octubre de este año. Recordemos que Jordania ya está clasificada al Mundial que se disputará el siguiente año en México, Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, Villegas destacó la importancia de estos encuentros para preparar al equipo y brindar oportunidades a jugadores jóvenes y a aquellos con experiencia que aún no han tenido minutos en el combinado nacional.

“Estos partidos son fundamentales para continuar con el crecimiento del equipo y probar a distintos futbolistas”, aseguró.

Los partidos de preparación llegan tras un tramo exitoso en las Eliminatorias, donde Bolivia sumó nueve puntos consecutivos frente a Venezuela, Chile y Colombia, lo que permitió consolidar la base del plantel.

Sobre los rivales, el estratega señaló que Jordania compite en Asia y actualmente ocupa el puesto 64 del ranking FIFA, mientras que Rusia, integrante de la UEFA, no tiene competencias oficiales en curso; su última participación destacada en un Mundial fue en 2018, cuando llegó hasta los cuartos de final y quedó eliminado en penales frente a Croacia.

Villegas concluyó subrayando la colaboración de clubes y dirigentes, resaltando que su apoyo ha sido clave para que los jugadores puedan entrenar y participar en estos encuentros de preparación.

