Estos son los cuatro amistosos confirmados de Bolivia previo al repechaje

Bolivia confirma cuatro partidos amistosos antes del repechaje mundialista.
12/09/2025 13:24
Escuchar esta nota
Tras asegurar su participación en el repechaje mundialista, la selección boliviana de fútbol ya tiene confirmados cuatro partidos amistosos de preparación para el 2025. Los duelos serán frente a Rusia, Jordania, Corea del Sur y Japón, todos programados antes de la competencia.
La Federación Boliviana de Fútbol informó que el partido contra Rusia se jugará el 14 de octubre, mientras que el duelo frente a Jordania será el 10 del mismo mes. Posteriormente, Bolivia enfrentará a Corea del Sur el 14 de noviembre y a Japón el 18 de noviembre.
Estos encuentros permitirán a la selección boliviana alistarse para el repechaje del próximo año. Es importante destacar que Jordania, Corea del Sur y Japón ya están clasificados al Mundial 2026, que se disputará del 9 de junio al 18 de julio en México, Canadá y Estados Unidos.
Bolivia buscará ganar una de las dos plazas disponibles en el repechaje para asegurar su presencia en la Copa del Mundo.
