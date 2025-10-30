TEMAS DE HOY:
En vivo por Red Uno: Este lunes Bolivia debuta en el Mundial Sub17

Red Uno transmitirá en vivo el debut de la selección boliviana en el Mundial Sub-17 de Catar, a través de sus pantallas y su sitio web.

Martin Suarez Vargas

30/10/2025 12:09

Selección boliviana Sub17 que competirá en el Mundial de Catar. Foto: La Verde FBF.
Catar.

Desde las 08:00 de la mañana del lunes 3 de noviembre, los hinchas de La Verde podrán seguir el partido entre Bolivia y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A del Mundial Sub17, en vivo por las pantallas de Red Uno y el sitio web reduno.com.bo.

La selección boliviana Sub-17, dirigida por Jorge Perrota, regresará a un Mundial después de 38 años. El debut no será sencillo, ya que Sudáfrica es un rival físicamente fuerte, pero los bolivianos han trabajado intensamente para afrontar la competencia.

Toda la previa se podrá seguir desde las 08:00, bajo la conducción de Mauricio Chipi Caballero, Gustavo Fuss y Pablo Bustillo. Cuando comience el partido a las 08:30, los relatos estarán a cargo de Gustavo Fuss, los comentarios de Chipi Caballero y Pablo Bustillo en las estadísticas.

Italia y Catar también en vivo por Red Uno

Además, Red Uno transmitirá en vivo el debut de Italia y Catar por el Grupo A del Mundial Sub-17, con relatos de José Quino y comentarios de Pablo Bustillo.

