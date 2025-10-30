En vivo por Red Uno: Este lunes Bolivia debuta en el Mundial Sub17

Red Uno transmitirá en vivo el debut de la selección boliviana en el Mundial Sub-17 de Catar, a través de sus pantallas y su sitio web.
30/10/2025 12:09
Desde las 08:00 de la mañana del lunes 3 de noviembre, los hinchas de La Verde podrán seguir el partido entre Bolivia y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A del Mundial Sub17, en vivo por las pantallas de Red Uno y el sitio web reduno.com.bo.
La selección boliviana Sub-17, dirigida por Jorge Perrota, regresará a un Mundial después de 38 años. El debut no será sencillo, ya que Sudáfrica es un rival físicamente fuerte, pero los bolivianos han trabajado intensamente para afrontar la competencia.
Italia y Catar también en vivo por Red Uno
Además, Red Uno transmitirá en vivo el debut de Italia y Catar por el Grupo A del Mundial Sub-17, con relatos de José Quino y comentarios de Pablo Bustillo.
