Policial

¡Horror en La Guardia! Investigan ataque con arma blanca contra dos menores

Las autoridades investigan las causas que habrían llevado intentar cometer estos crímenes contra los niños.

Red Uno de Bolivia

30/10/2025 9:14

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), junto a miembros del Ministerio Público y personal de la Defensoría de la Niñez, investigan un presunto intento de infanticidio ocurrido en el municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe preliminar, los habrían atacado con un arma blanca a dos menores. Por el momento, se desconocen las causas que podrían haber motivado a cometer el hecho.

En imágenes difundidas por Red Uno, se observa el operativo y el despliegue policial en el lugar. El caso continúa en proceso de investigación y detrás de la pista del agresor o agresora.

 

